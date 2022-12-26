影／桃園機車待轉標示不清 騎士遭撞頭部著地靠安全帽躲劫
桃園市龍潭區1名機車騎士今天下午沿聖亭路往龍潭市區方向行駛，行經聖亭路左轉湧光路，因為道路機車左轉疑標示不清，造成他與直行小貨車發生碰撞，機車騎士彈落道路，頭部著地，幸好他頭戴安全帽保護，僅輕微擦挫傷未送醫，警方追查釐清肇事責任。
龍潭區聖亭路雙向四線道，竟出現雙向畫設機車兩段式左轉標示不同，龍潭往楊梅的聖亭路、湧光路均畫設機車兩段式左轉格，但另一側楊梅往龍潭的聖亭路、湧路口卻未畫設機車兩段式左轉格，造成騎士混淆，闖快車道左轉發生事故，市府交通局表示，該路口兩段式左轉畫設不清，將擇期會勘尋求解決。
龍潭警方、桃園市消防局表示，1名機車騎士騎乘機車沿著龍潭聖亭路往市區方向行駛，在聖亭路切入快車道左轉湧光路，遭對向直行小貨車閃避不及撞擊意外，機車騎士摔落車道，頭部著地，幸好頭戴安全帽保護，僅受到輕擦挫傷。
消防隊員趕到救護送醫，不過該騎士拒絕送醫，隨後自行離去，警方表示，該起車禍意外，騎士輕微擦挫傷勢沒有大礙，事故一度響聖停路車流，向騎士、小貨車駕駛進行酒精檢測，兩人酒測值均0，警方將釐清查明車禍肇事責任。
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