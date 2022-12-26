霞喀羅古道墜谷意外妻亡 夫失蹤近月遺體尋獲
郭姓男子11月底與沈姓妻子到新竹縣尖石鄉霞喀羅步道健走，夫妻跌落白石吊橋附近山徑，沈女死亡、郭男失蹤。新竹縣消防局今天表示，尋獲郭男遺體，後續交由警方及家屬處理。
新竹縣消防局向中央社記者表示，郭男在11月27日與妻子、山友等人從霞喀羅古道五峰民生部落登山口出發健走，在通過白石吊橋附近的山徑，郭男與妻子因不明原因發生失足意外。
消防局指出，沈女掉落後，在石灘上被找到但已身亡；郭男掉落墜溪，被沖走失蹤。家屬尋求搜救人員出動尋找，搜救人員前天下午於吊橋下游數百公尺處，發現郭男遺體。
消防局表示，25日上午6時集結搜救人員上山，約在3小時後找到郭男遺體，後來以人力接駁搬運方式，在當天下午1時將遺體運到登山口，交由警方處理。
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