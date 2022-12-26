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初步認定博客來「有違法情事」 北市：最重罰100萬元

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前女友被劈腿上Dcard控高雄警「會演戲的爛渣」 所屬分局回應了

聯合報／ 記者石秀華陳弘逸／高雄即時報導

高雄一名李姓員警遭前女友上網路論壇「Dcard」爆料，指控「會演戲的爛渣」；該女指她是李男第8個女友，李9月從北部調回家鄉工作，遠距離讓彼此不習慣，後來大小吵不斷，進而冷暴力，訊息不回，就被甩了，後來才知男友劈腿才刻意分手；李所屬單位的分局表示，若查證屬實將依規定議處。

該名女子在網路論壇「Dcard」爆料，指和一名男交往1年多，當初男友主動追她，但男友卻因為新鮮感，把最熟悉的人狠狠推開拋棄，還說對她的感情，只像家人般的存在，已無悸動感覺。

女子指出，今年9月，男友突然調回家鄉工作，遠距離讓彼此不習慣，男友曾說明年她可一起到南部一起生活，以前因一點小事都可講開，但男友回家鄉後，小事變大事，慢慢對方也只看到缺點，甚至冷暴力，訊息也不回，累積起來導致想分手。

女子在貼文中表示，後來男友要求她放過彼此，把她甩了後，她才知原來男友是要和新女友展開新生活。

女子在文末指，想告訴前男友的女友，記得要去檢查會不會有菜花，並喊話前男友記得要戴套，不要讓女生得尿道炎，你已26歲了，她是第8個女友，希望不要再有跟她一樣會動真情的女生受害。

不少網友見該篇貼文，蓋樓熱議，有網友表示，「不喜歡了也不應該傷害對方感情，還一直給對方希望，並且說出願意等妳下來南部等的話，然後再說我後悔了，耍人？？說實在真的很沒道德，原Po要加油，還好早點脫離這段感情看清一切」。

也有網友安慰原PO，「換個角度想，還好只花了一年就看清 有些人被騙5、6年的」、「好險男主角已經有新歡，不然以後日子還會更慘」。

該名男警所屬的分局表示，初步調查，該名李姓男警和該女子交往是任職新竹縣警局期間，李警坦承雙方有認識，無借貸和金錢糾紛。

分局指出，有關爆料內容指稱李警疑有劈腿情事，分局正積極聯繫爆料者，若查有違反警察人員不正當感情交往規定，將依規定議處。

高雄市傳出一名李姓男警任職新竹縣警局期間，遭前女友指控劈腿，「是會演戲的爛渣」，所屬分局指若查證屬實，將予以議處。記者石秀華／攝影
高雄市傳出一名李姓男警任職新竹縣警局期間，遭前女友指控劈腿，「是會演戲的爛渣」，所屬分局指若查證屬實，將予以議處。記者石秀華／攝影

分手 Dcard

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