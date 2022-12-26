新莊獨居父心臟病發陳屍床上 臉慘遭7飼養犬啃食

新北市61歲邱姓男子獨居在新莊某公寓4樓，他女兒數日聯絡不上父親，昨天聖誕節回家查看，拿鑰匙開門，發現爸爸陳屍床上，遭飼養的7隻狗啃食、面目全非，明顯死亡。

警方勘查現場，確認屋內陳設整齊，沒有打鬥痕跡，排除他殺；檢察官今天下午偕同法醫相驗，初步研判死因是心臟病發，家屬沒有意見，遺體發還處理後事。

警方昨天晚上9點多獲報，新莊區思源路某公寓4樓發生死亡案，員警趕抵現場查看，屋內有7隻米克斯犬，其中1隻已死亡，邱男躺在床上死亡多時，身體腫脹，頭顱疑被狗啃食，血肉模糊。

警方調查，死者生前患有慢性疾病，自從妻子離世後，就獨居公寓老家，生活費由兒女供應。女兒因自月中就一直聯絡不上父親，昨天返家持備用鑰匙開門，發現驚人景象，立刻報警處理。