聽新聞
test
0:00 / 0:00
新莊獨居父心臟病發陳屍床上 臉慘遭7飼養犬啃食
新北市61歲邱姓男子獨居在新莊某公寓4樓，他女兒數日聯絡不上父親，昨天聖誕節回家查看，拿鑰匙開門，發現爸爸陳屍床上，遭飼養的7隻狗啃食、面目全非，明顯死亡。
警方勘查現場，確認屋內陳設整齊，沒有打鬥痕跡，排除他殺；檢察官今天下午偕同法醫相驗，初步研判死因是心臟病發，家屬沒有意見，遺體發還處理後事。
警方昨天晚上9點多獲報，新莊區思源路某公寓4樓發生死亡案，員警趕抵現場查看，屋內有7隻米克斯犬，其中1隻已死亡，邱男躺在床上死亡多時，身體腫脹，頭顱疑被狗啃食，血肉模糊。
警方調查，死者生前患有慢性疾病，自從妻子離世後，就獨居公寓老家，生活費由兒女供應。女兒因自月中就一直聯絡不上父親，昨天返家持備用鑰匙開門，發現驚人景象，立刻報警處理。
警方拉起封鎖線採證，勘驗現場無外力侵入跡象，排除他殺，後續報警檢察官相驗釐清死因。據了解，死者19日下午5點多，曾被鄰居大門監視器拍到，此後就再也沒有進出公寓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言