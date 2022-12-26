預拌混凝土車疑超速超載翻覆 麻豆警取締大車違規
台南麻豆區今下午發生預拌混凝土車翻覆，警方初步調查，因彎道車速過快釀禍，同時鑑於日來大型車輛出入頻繁且時傳出違規脫序情事，警方將加強取締告發。
麻豆警分局說，今下午近1時發生在麻豆區新生南路預拌混凝土車翻覆事件，經初步調查，疑蘇姓駕駛彎道車速過快，擦撞中央安全島導致翻覆，所載水泥溢流至路面，駕駛人酒測值為零，肇事原因為超載、行經彎道未依規定減速慢行，全案依法製單舉發。
警方說，麻豆區周邊區域曾文溪疏濬工程正在進行，近來大型車輛頻繁出入台19甲、市173線及外環道路，經民眾舉報多件超速、違規轉彎情事，警方已規劃取締砂石(大貨)車專案勤務，遏止大型車違規行歪風。
麻豆警分局長林中興呼籲，用路人於道路遇到大型車輛，切勿進入內輪差危險區域、不貼近大型車，避免進入視野死角，應與大型車輛保持安全距離。
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