慣竊花光錢露宿街頭 警寒夜關心一眼識破法辦

58歲張姓竊嫌涉嫌在台南市北區偷取他人2萬8千元後，花光贓款，昨晚10點30分路倒西門路上，警員獲報前往關心，一眼認出是涉案男子，帶回調查，警詢後依竊盜罪嫌法辦。

台南市警五分局公園派出所轄，12月初連續發生2件竊盜案，經警方多日調閱監視器分析比對，鎖定一名居無定所的張姓男子涉有重嫌，警方將竊嫌資料通報全國警政平台列管，分局長洪頂力要求分局各外勤警力加強追查。

昨深夜寒流急凍，員警獲報有民眾路倒事件，前往西門路關懷慰問時，一眼認出路倒人即是警方多方查緝的58歲張姓竊嫌，案依竊盜罪送辦。

據了解，12月3日民眾停放在公園路的機車置物箱內現金2萬8千元遭竊，同日公園路某超商亦遭竊2瓶啤酒。經公園派出所員警多日沿途調閱監視器，逐一過濾、比對監視影像資料，發現張姓男子涉有重嫌。

昨天深夜寒流急凍，公園所警員郭益均、楊佩宜擔服巡邏勤務，接獲民眾報案有路倒事件，警方恐寒夜發生意外，立即前往關懷處理，郭一眼就認出，路倒民眾即是警方查緝多日的58歲張姓男子，案經警擴大偵破，查張嫌在新北、台南涉及10餘起竊盜案，全案依竊盜罪嫌送辦。