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影／台66匝道分隔島自撞車禍 駕駛重傷受困搶救

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市38歲游姓男子今天下午開車從龍潭區中豐路往大溪方向，右轉台66中豐路匝道口，疑似路況不熟，自撞匝道分隔島，游男受困駕駛座重傷，消防員破壞車門車體將游男救出緊急送醫急救，游男左小腿開放性骨折嚴重，醫師緊急開刀手術，暫無生命危險，肇事原因由警方調查釐清中。

平鎮警方、桃園市消防局表示，游男駕駛轎車從龍潭中豐路右轉台66線中豐路匝道東向往大溪方向行駛，未料游男卻開車自撞匝道分隔島水泥柱，造成轎車嚴重扭曲，零件散落，游男受困駕駛座重傷，消防員搶救，破壞拆解車門、門體，將游男救出脫困，緊急送醫開刀急救，該匝道封閉1小時，影響往大溪方向車輛。

游男自撞台66線中豐路東向往大溪的中豐路匝道分隔島，造成轎車車頭全毀、體變形嚴重，游男左小腿開放性骨折送醫緊急手術開刀，意識尚不清楚，是否涉及酒後開車，將由醫院抽血檢測，車禍原因將等游男清醒進一步製作筆錄詢問，並進一步釐清查明真正肇事責任。

桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷，消防員送醫急救。記者曾增勳／翻攝
桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷，消防員送醫急救。記者曾增勳／翻攝
桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷，消防員破壞車門車體救出游男送醫急救。記者曾增勳／翻攝
桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷，消防員破壞車門車體救出游男送醫急救。記者曾增勳／翻攝
桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷急救，車頭全毀零件散落一地。記者曾增勳／翻攝
桃園市游男開車自撞台66線中豐路匝道分隔島受困重傷急救，車頭全毀零件散落一地。記者曾增勳／翻攝

桃園 車禍

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