板橋7旬婦死在床上成白骨 衣褲留骨頭上…認定自然死亡

新北市7旬陳姓婦人獨居在板橋區某公寓4樓，家人跟她5年沒連絡，她弟弟昨天中午登門拜訪，頻頻按電鈴都沒人回應，怕出事報警，警方獲悉，請消防隊破門，孰料入屋大驚，陳婦死在床上，化成一具白骨，死亡時間足足超過一年。

警方勘查現場，沒有發現遺書，現場無打鬥、入侵跡象，排除他殺。檢察官今天會同法醫相驗，直指死者雖已化成白骨，無法釐清確切死因，但衣服褲子連同骨頭整齊一致在床上、無異狀，推斷是自然死亡；家屬無意見。

警方昨天中午12點28分獲報，陳姓男子（69歲）報案稱，胞姐住在板橋區中正路某公寓4樓，已多年沒有聯繫，登門拜訪卻大門緊閉無人回應，請求協助。

警方在外雖然沒有聞到屍臭等異味，但考量家屬權益，請消防隊破門，一看不得了，發現陳姓婦人（72歲）死在床上，已變成白骨。

據了解，死者排行老二，父母過世後，她因為個性關係，與兄弟姐妹少有聯絡。本月初大姐因父母財產問題，要跟大家商量討論，發現排行老二的妹妹都找不到人。

陳家大姐請三弟幫忙，弟弟就趁著聖誕節，專程拜訪二姐，沒想到卻傳來令人難過的消息。家屬透露，與死者已5年沒聯絡，不清楚她怎麼死去。