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影／男大生網路借貸淪為詐欺車手 被捕不忘與狗道別

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名休學的男大生因為缺錢上網借貸，卻被騙交出帳戶給詐騙集團使用，還遵循指示去提款、轉帳變成車手幫忙洗錢，最後錢沒借到，還要再掏出1萬元交保金，可能還要背負詐欺前科。

據了解，22歲馮姓男子獨自從新竹北上，就讀淡水地區某私立大學4年級，因故休學。由於缺錢，他透過網路廣告加入1個借貸群組，不時跳出「某某人成功申辦貸款，度過難關」的訊息。

於是他主動聯繫群組內的借貸專員，對方聲稱若想向銀行貸款，必須設法讓自己的金融帳戶常有資金流動、提高信用度，銀行才會相信你有還款能力，願意借錢給你。

馮男不疑有他，交出帳戶讓對方匯錢進去，再依循指示到ATM把錢領出，前往銀行臨櫃轉匯到其他指定帳戶。後來他發現自己的帳戶遭警示凍結，趕緊聯繫群組借貸專員，對方起先用盡各種藉口拖延，最後已讀不回，馮男才驚覺自己淪為詐騙集團洗錢車手。

淡水警分局中正路派出所在溯源清查詐欺案件時，查出馮男10月11日拿著提款卡，分別在多家銀行、便利商店ATM共提領49萬元現金，再到銀行匯款。

員警21日深夜持士林地檢署核發的拘票將他拘提到案，並於租屋處查扣馮男的存摺3本、提款卡4張，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法移送法辦，檢察官訊後裁定1萬元交保候傳。

警方說，馮男並非自願擔任詐欺車手，只是為了想借錢，遵循對方指示去操作帳戶，受騙落入陷阱，最後的下場就是錢沒借到，還要再掏出1萬元交保金，且可能會有詐欺前科。

其實他本性還算單純善良，宿舍收養了1隻曾經受虐的棄犬，21日被警方帶走之前，不忘摸摸愛犬，輕聲跟牠說：「你要乖乖等我回來！」也還好隔天就交保回家。

淡水警分局呼籲，貸款詐騙手法推陳出新，看似簡單便捷的網路貸款，也可能暗藏騙局，切記不要輕易將銀行帳戶或手機門號交給他人使用，更不可替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團車手，因而觸法得不償失。

暫時休學的馮姓男大生為了上網貸款，卻受騙淪為詐騙集團洗錢車手，被警方查獲。記者林昭彰／翻攝
暫時休學的馮姓男大生為了上網貸款，卻受騙淪為詐騙集團洗錢車手，被警方查獲。記者林昭彰／翻攝
馮男在宿舍收養１隻曾經受虐的棄犬，被警方拘提時不忘摸摸牠說：「你要乖乖等我回來！」記者林昭彰／翻攝
馮男在宿舍收養１隻曾經受虐的棄犬，被警方拘提時不忘摸摸牠說：「你要乖乖等我回來！」記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 詐欺 車手

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