抖音上遇愛情詐騙 婦匯21萬被兒子阻止

台北市大安區一名劉姓婦人，深陷詐騙集團的愛情詐騙陷阱，對方謊稱是國外佔地醫師，要求劉婦匯款21萬元，當劉到銀行匯款時，遭兒子發現及時報警；轄區警方大安分局員警火速趕到現場，苦口婆心勸說下，打消劉婦匯款念頭。

警方表示，這名劉姓婦人半年前在手機app抖音上，認識詐騙集團假扮的戰地醫師，經過半年的噓寒問暖，對方與劉婦談起了一場「網路戀愛」，2人互相以老公、老婆相稱。

經過一段時日，詐團自稱受到徵召，要前往葉門當戰地醫師，聯合國理事長為表揚他，會給他一筆美金現鈔，但這筆巨款只能寄給最親信的人保管，國際包裹卻卡在機場，需要21萬元的保證金才能提領，劉婦深信不疑。

本月16日下午4點多，劉婦前往大安區某間銀行匯款，幸好劉的兒子聽聞消息後趕緊報警勸阻，大安警分局和平東路派出所警員吳榮晃獲報後火速趕到現場。

吳員一聽到這典型的愛情詐騙，當場告知劉婦，遇上詐騙集團歹徒，勸她切勿上當。劉婦才恍然大悟，淚眼汪汪向警員哭訴，認為是「兒女都不關心她，才會上網尋求情感慰藉掉落陷阱」。