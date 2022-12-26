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詐團網刊高薪工作誘拘求職者 台中警攻堅救出4人

中央社／ 台中26日電

林姓男子等所屬的詐騙集團，涉嫌在網路上刊登高薪工作，吸引被害人前往求職並加以拘禁，警方昨天循線前往台中市一處公寓攻堅，救出4名被害人，並逮捕林男等人依詐欺等罪嫌送辦。

台中市警察局第五分局今天表示，警方25日接獲苗栗縣警察局通報，有一名縣民日前搭車至台中市訪友及求職，事後家人聯繫不上，擔心安全便報案請求警方協尋。

台中第五分局獲報後，立即調閱失聯者手機定位，依據定位地點周邊擴大調閱監視器，鎖定北屯區太原路一處舊公寓頻繁進出較為可疑，且發現一名與被害人特徵相符男子進入後即未外出。

警方25日晚間11時多，破門攻堅進入現場，以詐欺、妨害自由等罪嫌逮捕在場的22歲林男等2人，並救出4名遭限制自由的被害人，查扣手銬、電擊器等證物。

警方查出，林男等人所屬的詐騙集團，涉嫌在網路上刊登高薪工作，吸引被害人前往求職卻遭詐騙，被迫交出身分證件、存摺、提款卡等物品，並拘禁在公寓內，警方訊問後依詐騙等罪嫌將林男等人移送台中地檢署偵辦，並擴大調查。

詐騙集團 公寓 台中市

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