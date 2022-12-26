餐桌失言惹禍 桃園男替友助陣反被砍傷手筋血流如注

桃園市吳姓男子、傅姓女子情侶檔，昨晚到朋友呂姓男子家用餐，過程中呂男疑不滿女子言論，作勢打人，遭吳男先一步毆打，後來吳找了5名友人助陣，反而激起呂男抄起西瓜刀攻擊，導致其中一名男子手筋被砍、血流如注，警方到場將傷者送醫，後續將依傷害罪送辦。

警方調查，吳姓男子（30歲）和女友傅姓女子（23歲），昨晚10時許到友人呂姓男子（20歲）位在八德區金門街租屋處吃晚餐，過程中傅女疑出言不慎，惹怒呂男，呂作勢要毆打她；吳男見情勢不對，為了保護女友，先一步毆打呂男，接著兩人便互毆起來。

吳男隨後叫朱姓男子（27歲）等5名男子來屋內助陣，呂男見對方人多勢眾，便抄起西瓜刀揮舞，砍傷朱男手腕，而呂在拉扯中也畫傷自己；轄區四維派出所接獲報案後立即趕赴現場，先將受傷朱男及呂男送醫救護，其他在場人均帶回偵辦，後續將依傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

其中朱男手筋疑似受損嚴重，案發時傷口不斷湧血，導致離開時血跡遍布大樓電梯間及附近停車場，現仍在住院觀察中。