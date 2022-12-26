神明面前偷供品 民眾不忍報警逮人
台北市一名陳姓女子到土地公廟偷竊神桌上供品，隔天被民眾發現後到文山警一分局報案，員警調閱監視器鎖定陳女；陳女被逮後，供稱是一時心起歹念才下手，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
警方表示，文山警一分局萬芳派出所17日接獲李姓民眾報案，指前一天到文山區萬芳福德宮拜拜後，將一盒和桃糕擺放在神桌上供奉神明，隔天要去取回時，發現供品不翼而飛，雖然價值不昂貴，但在神明前行竊難以容忍。
萬芳所獲報後，警員林于禮、林威丞立即調閱監視器，鎖定一名身穿紅色外套、手提黃色提袋的陳女（67歲），發現她趁著外頭下雨、夜色昏暗時，先在神明桌前四處張望，確認四下無人，將神桌上的供品快速放入提袋內，一舉一動都被監視器錄下。
警方通知陳女到案說明，陳女供稱是一時心起歹念才行竊，全案警詢後依造竊盜罪嫌送台北地檢署偵辦。
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