入口遭麥當勞違停車擋道 他下車理論回家收1.8萬元罰單
高雄市劉姓男子要將汽車開進維修廠保養，見前方卻有車等著駛進麥當勞得來速車道，他示意擋了他道的車讓他先過，前後煞停3次，中間還下車理論，被檢舉「行駛中驟停」，開罰1萬8000元並記違規點數3點。他不服提行政訴訟，法官認為劉煞停是為了與檢舉人爭辯，與「行駛中驟停」要件不服，撤銷罰單。
判決指出，劉男去年8月7日開車到鳳山區鳳頂路一家保養廠維修車輛，由於保養廠旁邊就是麥當勞，當時有多輛轎車違停在保養廠門口，排隊等候進入得來速車道。
劉男開車到場後，示意其中一輛車先讓他過，沒料前車駛入得來速後，一輛車緊跟其後，不讓劉先進入保養廠，劉示意並切入車道，兩輛車就在行駛、煞停來回3次，直到該輛車進入得來速車道後，劉才能將汽車駛進保養廠。
沒想到幾天後，劉就收到對方檢舉的罰單，指他「行駛中驟然煞車」，吞下1萬8000元罰單，並記違規點數3點。
劉男不服，主張當時如果他不停車，就可能跟檢舉人車輛碰撞，而且當時他是低速走走停停，時速低於5公里，3次煞停距離還不到50公分，檢舉畫面根本是對方惡意變造，刻意要檢舉他，提行政訴訟判撤銷罰單。
高雄地院審理時，高雄市交通局反駁稱，劉男當時從車道要駛入維修廠，暫停車道上已經妨害檢舉人行駛路線，可能發生不可預測的突發情況，屬於「非遇突發狀況，在車道中暫停」情形，開罰於法有據。
但雄院法官認為，「行駛中驟然煞車」的立法目的，在於遏阻飆車族等各種常見的危害道路安全行為，如果要以該條處罰，應該以行駛於車道上而有驟然減速、煞車或於車道中暫停等，足以妨礙車道、人車往來安全的前提。
劉男當時從檢舉人左側出現，要切入檢舉人車輛與前車之間進入維修廠，但因為跟對方發生行車糾紛，才會下車理論，當時駕駛行為並沒有符合「行駛中驟然煞車」的態樣，綜合相關事證，判撤銷這張罰單，至於劉男將車輛停在路邊，是否構成違規停車，則由警方另予酌處。
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