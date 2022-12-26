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影／悲慘耶誕禮物 男大生騎機車「犁田」撞保時捷恐賠數十萬元

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聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上1輛保時捷休旅車，幸好男大生僅輕傷，據了解，被撞的保時捷修車可能要數十萬元，車禍影片引發網友議論直呼「媽，我刮到一台保時捷」、「這下耶誕快樂了」。

有網友將車禍影音貼上網路社群，影片中只見，機車車速很快的騎過彰化市中山路中山國小前彎道，到了中民街口時突打滑，還和地面摩擦出火花，人車即滑到對向車道，撞上1輛白色保時捷後，再滑至一旁民宅騎樓下貨車旁，有網友留言驚呼「勁戰車主挑了最好的禮物給自己，這下聖誕快樂了」。

彰化警分局交通分隊長許威說，這起車禍發生在昨晚9點多，鄭姓機車騎士在彰化市中山路二段往台中方向行駛，行經中民街路口彎道時，疑操作不當，先自摔後滑到對向車道，波及洪男駕駛的保時捷休旅車，雙方酒測值均為零，鄭男手腳擦傷送醫，肇事原因及責任調查釐清中。

騎樓貨車也被波及的住戶看著倒在門前被撞爛的機車說，碰撞聲好大，好嚴重，機車都撞爛了，騎機車的是大學生，聽說那台保時捷修要幾十萬元，學生應該沒錢吧，怎麼賠?也替學生擔心。

彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上1輛保時捷休旅車，男大生輕傷，但機車撞爛。圖／民眾提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上1輛保時捷休旅車，男大生輕傷，但機車撞爛。圖／民眾提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上保時捷(如圖)休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／警方提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上保時捷(如圖)休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／警方提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上保時捷(如圖)休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／警方提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上保時捷(如圖)休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／警方提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上1輛保時捷休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／民眾提供
彰化市昨晚耶誕夜發生騎機車的男大生疑車速過快，轉彎時打滑到對向車道，撞上1輛保時捷休旅車，幸好男大生僅輕傷。圖／民眾提供

保時捷 彰化

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