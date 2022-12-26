影／台中熟女抖音中了美男計 不只帳戶被騙還成詐欺犯

台中市楊姓女子23日到銀行提領27萬元現金時，被行員發現帳戶資金出入異常，通知警方到場，楊女原辯稱是車禍賠償金，後來才知楊女在抖音交友時，誤中歹徒的美男計，被長相俊美的照片所欺，除了將自己銀行帳號、密碼給對方外，還替對方領款、轉帳，楊女被認定是詐欺共犯遭法辦。

第二警分局永興所警員盧澤賢、蕭士于，23日接獲轄內兆豐銀行通報，楊姓女子（42歲）頻繁提領現金，疑遭歹徒詐騙。

警方獲報到場時，楊女起初辯稱，領款27萬元是因發生車禍，要與對方賠償，但面對警方詢問細節，卻又支吾其詞，交代不清。

警方要求與車禍對造通話後，對方卻表示是需要用錢，才請楊女幫忙轉帳，雙方說詞顯然不符，此時楊女才承認，近日在抖音上認識一名長相俊美的中國籍男子，雙方在網路交談後，已用男女朋友稱呼。

對方先要求楊女提供名下的銀行帳戶帳號、密碼，提供無償使用，接著還要楊女幫忙將帳戶內的現金領出後，轉帳到其他帳戶，對方還跟楊女說，若有剩餘就是楊女的「零用錢」。

警方告知楊女，已中了歹徒愛情詐騙的陷阱，除了帳戶已變成詐騙集團使用的人頭戶外，她幫忙領錢、轉帳的行為，也變成幫助洗錢、詐騙的共犯，全案後續除將楊女列為共犯外，也扣下現場27萬元，擴大清查其他共犯。