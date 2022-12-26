桃園5歲女童徘徊大街吹冷風 警當耶誕老人請吃糖找到媽

桃園市觀音區一名5歲女童昨晚間陪媽媽外出購物，不小心與媽媽走散，衣著單薄、徘徊街頭，警方獲報後到場關心，請她吃吃糖果安撫情緒，再利用女童提供的地址查詢戶籍資料，順利聯繫上媽媽前來將人接回。

大園分局草漯派出所於昨天晚上7時許接獲民眾報案，在大園區新生路上有一名女童在路上徘徊，由於當時天氣寒冷，女童衣著單薄微微顫抖，民眾擔心女童的身體狀況，先將她帶進超商內休息並報警請求協助。

草漯派出所副所長包銘弁、警員涂葰葳獲報到場關心，但女童年紀太小又受驚，眼眶泛淚不停說著要找媽媽，員警見狀便耐心關懷，並買糖果安撫她情緒，待女童心情平復問出住家地址，隨即利用戶役政系統查出家屬聯絡方式，通知媽媽前來接人。