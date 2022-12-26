朱宗慶樂團火損估1500萬 38年史料損失超過有形資產

新北市八里區下罟子海邊昨晚發生鐵皮廠房大火，波及朱宗慶打擊樂團倉庫。朱宗慶打擊樂團今天發出新聞稿表示，依受災情形初步估計，為1500萬元左右的財務損失。打擊樂團隊定期清點倉庫，上周才盤整過一回。目前較具急迫性的影響，是明年2月擊樂劇場《木蘭》演出的部分布景和道具遭燒毀，團隊已緊急展開重製，確保2023年的公演不受影響。

朱宗慶打擊樂團表示，昨日晚間，團隊聞訊新北市八里區下罟子發生火災，火勢延燒連棟的鐵皮工廠，其中包括打擊樂團隊所承租的倉庫，亦被波及。打擊樂團隊定期清點倉庫，上週才盤整過一回，昨夜得知消息後，團隊即與人在現場的倉庫負責人取得聯繫，首先確認人身平安，實為不幸中的大幸。

昨日深夜，團隊部門主管隨即召開緊急線上會議，進行初步盤點，也隨即做了應變分工。今天上午，由基金會執行長陳絲綸赴火災現場與相關人士進行會勘，處理災後事宜；創辦人暨藝術總監朱宗慶則坐鎮辦公室，進行應變指揮與調度，並處理演出相關緊急事宜。經初步勘查，倉庫已全毀，內部存放物品已燃燒殆盡，依受災情形初步估計，為1500萬元左右的財務損失。接下來，打擊樂團隊將會執行更進一步的清查與盤點，確保排練、演出、教學活動如期進行。

朱宗慶打擊樂團表示，現存於八里下罟子倉庫的物品，包括一部分樂團演出的布景、道具、樂器和樂器箱；目前較具急迫性的影響，是明年2月擊樂劇場《木蘭》演出的部分布景和道具遭燒毀，團隊已緊急展開重製，確保2023年的公演不受影響。由於擊樂劇場《木蘭》的排練工作已經展開，相關服裝、大型樂器和重要物件近期皆放置於樂團排練室而未受影響。因而，樂團的排練、演出工作將會照常進行。

除此之外，打擊樂團隊自1986年成立以來所累積的設備、檔案資料與文字、影音出版品之庫存，以及留存、典藏用的書籍、光碟和紀念品等，皆存放於八里下罟子倉庫，如今悉數遭火蛇吞噬。樂團表示，雖然其中的重要檔案，大部分在基金會另有留存一份，屬於不具迫切影響的損失，但這些物件與資料的消逝，是表演團隊走過38年歲月之足跡見證，含有許多珍貴回憶和重要價值，衝擊恐超過有形資產的毀損，令人感傷。