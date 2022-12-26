影／影片曝光！朱宗慶樂團倉庫火警閃燃 消防隊員遭灼傷

朱宗慶樂團位於新北市八里區的倉庫昨晚發生火警完全燒毀，今天早上包括消防局火災鑑識中心、文化部、樂團人員陸續到場勘查，目前尚無法判斷起火位置與原因，而昨晚造成1名消防隊員被灼傷的影片曝光，治療後目前仍住院休養。

新北市消防局是在昨晚7時許接獲報案，趕抵時廠房已經全面燃燒，後續共動員56輛車、151人支援搶救，火勢在晚間10時左右通報撲滅，持續殘火處理至今天凌晨3時許，廠房結構塌落已經全毀。

這1間違章鐵皮廠房共約600坪，內部隔成5個單位，分別出租做為朱宗慶樂團倉庫、高速公路拖吊車維修廠、船外機（船舶引擎）倉庫、二手加工機具回收場、網拍公司倉庫，彼此只有鐵皮隔間，沒有防火區隔。

整個廠房臨主要巷道正面是樂團倉庫和汽修廠，面積各約100坪，目擊者在火警初期曾拿滅火器在樂團倉庫和汽修廠大門中間試圖滅火，但廠內也已經起火，在強風助長、缺乏消防水源情況下，一發不可收拾。

搶救過程中造成1名消防隊員受傷，當時隊員駕駛怪手正在破開二手機具場鐵捲門，疑因門邊正在燃燒的廢機油桶高溫，接觸到滅火水柱，燃油火氣和水蒸氣瞬間炸出大火團，消防隊員受傷緊急送醫，臉部4%、雙手臂各2%面積受到二度灼傷。

具了解，樂團倉庫內存放物品，主要是歷年檔案資料與文字、影音出版品庫存，以及留存與典藏用的書籍、光碟、紀念品等，火警幾乎燒光，現場殘骸只看得出有很多紙張、破碎馬克杯、貨架等物。