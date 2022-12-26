影／屏東軍卡國道3號下方自撞10人送醫 7人已出院返營區

一輛軍用卡車今天在國道三號高速公路下方鹽埔鄉與九如鄉交界處，撞上水泥護欄造成左前輪卡死停止。車上連駕駛共16人，多人因頭部撞擊、擦挫傷等送醫治療，其中7人已出院回營區休養。30歲曾姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方調查。

今天上午8點40左右，陸軍第八軍團指揮部所轄第四地區支援指揮部的一輛中型戰術卡車，載著16名運輸兵從高雄嶺口營區出發，往潮州東岸營區執行任務。行駛到屏東縣埔鹽鄉187丙縣道，鹽埔鄉與九如鄉交界處時，因不明原因擦撞水泥護欄失控，左前輪破裂噴飛，車子往左擦撞護欄，滑行約50公尺後卡死在護欄上停止，未波及其他人車。破裂的輪胎再往前滾動約5、60公尺後，在省道旁樹叢間被拾獲。

警方、消防獲報後立即到場，現場副駕駛座旁玻璃和車輛左側下方油桶，因撞擊分別碎裂、外洩，上午9點40左右拖吊車到達現場，師傅將撞擊彎曲卡死的傳動軸切開後，順利於上午11點10分排除事故車，遺留的油漬已由相關單位清除，全線於中午恢復通車。第八軍團也指派高階幹部到場處理，全力協助醫療事宜及配合警方調查肇因。