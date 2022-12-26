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影／屏東軍卡國道3號下方自撞10人送醫 7人已出院返營區

聯合報／ 記者張已亷劉星君／屏東即時報導

一輛軍用卡車今天在國道三號高速公路下方鹽埔鄉與九如鄉交界處，撞上水泥護欄造成左前輪卡死停止。車上連駕駛共16人，多人因頭部撞擊、擦挫傷等送醫治療，其中7人已出院回營區休養。30歲曾姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因仍待警方調查。

今天上午8點40左右，陸軍第八軍團指揮部所轄第四地區支援指揮部的一輛中型戰術卡車，載著16名運輸兵從高雄嶺口營區出發，往潮州東岸營區執行任務。行駛到屏東縣埔鹽鄉187丙縣道，鹽埔鄉與九如鄉交界處時，因不明原因擦撞水泥護欄失控，左前輪破裂噴飛，車子往左擦撞護欄，滑行約50公尺後卡死在護欄上停止，未波及其他人車。破裂的輪胎再往前滾動約5、60公尺後，在省道旁樹叢間被拾獲。

警方、消防獲報後立即到場，現場副駕駛座旁玻璃和車輛左側下方油桶，因撞擊分別碎裂、外洩，上午9點40左右拖吊車到達現場，師傅將撞擊彎曲卡死的傳動軸切開後，順利於上午11點10分排除事故車，遺留的油漬已由相關單位清除，全線於中午恢復通車。第八軍團也指派高階幹部到場處理，全力協助醫療事宜及配合警方調查肇因。

據了解，車上共有16人，現場10人送醫，有2人頭部撞到玻璃，意識清楚，其餘8人擦挫傷，傷者均已送醫，經醫護後傷勢較輕微的其中7人已出院回營區休養。

國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方，疑似駕駛操作不當，車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方，疑似駕駛操作不當，車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方，疑似駕駛操作不當，車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方，疑似駕駛操作不當，車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，第八軍團於上午11時許指派高階幹部到場，處理協助醫療事宜及配合警方調查肇因。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，第八軍團於上午11時許指派高階幹部到場，處理協助醫療事宜及配合警方調查肇因。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止，破裂的輪胎在省道旁樹叢間被拾獲。記者張已亷／攝影
國軍今天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止，破裂的輪胎在省道旁樹叢間被拾獲。記者張已亷／攝影
國軍今（26日）天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止，拖吊車到現場順利將事故車輛排除。記者張已亷／攝影
國軍今（26日）天在屏東縣發生自撞車禍，一輛軍用卡車在國道三號高速公路下方車輛撞上水泥護欄左前輪卡死停止，拖吊車到現場順利將事故車輛排除。記者張已亷／攝影

屏東縣 國道

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