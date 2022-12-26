霞喀羅步道為救妻墜谷掉入溪 男失蹤近月遺體終尋獲
上月27日一對來自台北的登山夫妻到新竹縣尖石鄉的霞喀羅步道健走，卻在行經白石吊橋時，71歲的沈姓婦人失足從吊橋縫隙中墜谷身亡，69歲的郭姓丈夫事發瞬間為拉她一把也不幸摔下橋，當場掉入溪中失蹤，經過28天郭男遺體終於被尋獲，令親友悲喜交集。
新竹縣消防局表示，不幸墜谷身亡的夫妻檔，是在上個月27日上午6點，與同樣來自台北的山友一同從位於五峰鄉的民生部落登山口出發，一行人當天中午還曾在白石派出所休息，沒想到剛再次上路，行經白石吊橋時就發生意外。
沈婦當場從吊橋上摔倒下方溪旁石灘上，郭男伸手拉妻子也不慎掉下橋，更當場掉入薩克亞金溪中被溪水沖走失蹤，雖事發後搜救人員曾出動沿溪搜尋，不過多天都一無所獲，但家屬不肯放棄，仍組織民間搜救隊持續尋找，終於在前天下午，在吊橋下游數百公尺尋獲郭男遺體。
新竹縣消防局指出，24日下午4點50分接獲民眾報案，經確認在上月事數地點下方約數百公尺處發現郭男遺體，不過遺體搬運行動是到昨天上午才出動，因民眾當時報案時已天黑。
搜救隊指出，昨天上午9時許開始搬運遺體，因現場地形搬運難度大，花了1個小時才將遺體拉到古道上，隨後再以人力搬運，將遺體送下山，如今雖是不幸的結果，郭男遺體終能尋獲，讓家屬也欣慰。
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