影／迷途黑羊闖埔里派出所「報案」尋主 警暫當牧羊人

南投縣警察局埔里分局24日平安夜當天，發現1頭黑色山羊疑因迷路自行闖入派出所「報案」，警方發現後合力圍捕，總算抓住這頭黑羊，經四處查訪，至今仍未找到羊主人，員警近期因此充當「牧羊人」照料牠，今呼籲盼失主盡速認領。

埔里警分局指出，24日平安夜晚上10時許獲報，中山路2段與北辰街口有1頭黑羊在路上遊蕩，民眾憂心夜間視線不良，恐影響行車安全，因在分局附近便調派警力前往查看，未料員警才步出門口，竟發現黑羊闖入剛好出現在警局前廣場。

埔里派出所長魏良哲見狀，調遣勤務人員陳威廷、傅紘瑋、黃昱翔、張維芳等在分局前圍捕這頭迷途羔羊，經員警四面包夾後，終於抓住自行到案的「迷途黑羊」，但員警清查羊隻身上未發現可辨識的牧場或飼主相關資料，只好將他留置警所內。

警方表示，這頭迷路的黑羊自己跑上門就像是來求助報案，挺有趣的，而四處查訪，仍沒找到羊主人，目前暫時將牠安置在分局後面的花園，由派出所員警充當「牧羊人」提供草料、飲水跟留意牠的狀況，一邊照顧一邊等待羊主人帶牠回家。