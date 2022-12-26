聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／迷途黑羊闖埔里派出所「報案」尋主 警暫當牧羊人
南投縣警察局埔里分局24日平安夜當天，發現1頭黑色山羊疑因迷路自行闖入派出所「報案」，警方發現後合力圍捕，總算抓住這頭黑羊，經四處查訪，至今仍未找到羊主人，員警近期因此充當「牧羊人」照料牠，今呼籲盼失主盡速認領。
埔里警分局指出，24日平安夜晚上10時許獲報，中山路2段與北辰街口有1頭黑羊在路上遊蕩，民眾憂心夜間視線不良，恐影響行車安全，因在分局附近便調派警力前往查看，未料員警才步出門口，竟發現黑羊闖入剛好出現在警局前廣場。
埔里派出所長魏良哲見狀，調遣勤務人員陳威廷、傅紘瑋、黃昱翔、張維芳等在分局前圍捕這頭迷途羔羊，經員警四面包夾後，終於抓住自行到案的「迷途黑羊」，但員警清查羊隻身上未發現可辨識的牧場或飼主相關資料，只好將他留置警所內。
警方表示，這頭迷路的黑羊自己跑上門就像是來求助報案，挺有趣的，而四處查訪，仍沒找到羊主人，目前暫時將牠安置在分局後面的花園，由派出所員警充當「牧羊人」提供草料、飲水跟留意牠的狀況，一邊照顧一邊等待羊主人帶牠回家。
埔里警分局則表示，該羊隻後腳綁著繩索，研判是載運時未繫妥繩索，羊隻掙脫掉下車斗而走失，正調閱周邊道路監視器畫面，也盼失主盡速認領，同時呼籲飼主載運動物或牽遛寵物應注意將繩索綁牢，以免不慎遺失，也避免引發人車危險。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言