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朱宗慶打擊樂團倉庫遭焚毀 侯友宜：新北全力協助

中央社／ 新北26日電

新北市長侯友宜今天對朱宗慶打擊樂團八里倉庫昨晚遭焚毀一事表示，市府會全力協助，希望讓朱宗慶打擊樂團不但能夠根留新北，也能夠持續地永續經營下去。

侯友宜今天出席新北市70家日間照顧（公共托老）中心達標聯合開幕活動後接受媒體訪問，他針對朱宗慶打擊樂團在八里的倉庫昨晚焚毀表示，他在第一時間就請消防局趕快搶救，有一名勇敢的消防人員受了輕傷，他對此感到難過並派人慰問。

他表示，紙風車劇團在八里倉庫過去也曾被焚毀，市府也是全力的協助，因此，市府也會全力協助朱宗慶打擊樂團，不但希望讓樂團能夠根留新北，也能夠持續地永續經營下去。

他表示，朱宗慶打擊樂團長期跟新北市府合作很長一段時間，希望大家一起對這個文化和音樂都這麼重要的打擊樂團，給予全力的協助。

新北市長侯友宜（前中）希望讓朱宗慶打擊樂團在新北永續經營下去。 中央社
新北市長侯友宜（前中）希望讓朱宗慶打擊樂團在新北永續經營下去。 中央社

朱宗慶 侯友宜 火災

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