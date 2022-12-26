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新北新莊獨居男子陳屍家中 慘遭7隻餓犬啃頭顱

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新莊區驚傳61歲獨居男子在家死亡，慘遭6隻寵物狗啃食遺體慘劇。警方初步了解，邱姓男子的女兒因為聯繫不上父親，昨晚9時許前往父親位於思源路住處查看，赫見驚人景象趕緊報警。

據了解，當時邱女持鑰匙開門進屋，發現邱父躺在臥室床上已經氣絕多時，遺體臉部與頭部疑似被小狗啃食，血肉模糊傷痕纍纍。

警方獲報趕抵，立刻封鎖現場通知鑑識小組人員採證，經檢視死者大體狀態及現場，沒有發現明顯打鬥跡證，初步排除他殺，後續報請新北地檢署進行刑事相驗。

死者家中共飼養7隻中型米克斯犬，其中1隻已死亡，推測小狗可能因為飼主往生無人餵食，餓到受不了才會啃食遺體，但詳細情況還需進一步調查，剩下的6隻狗已聯繫新北市政府動保處暫時安置到動物之家收容。

新北市新莊區驚傳獨居男子死在家中，遺體慘遭7隻狗啃食頭部，案情由新莊警分局調查中。圖／聯合報系資料照片
新北市新莊區驚傳獨居男子死在家中，遺體慘遭7隻狗啃食頭部，案情由新莊警分局調查中。圖／聯合報系資料照片
新莊區思源路驚傳獨居男子死在家中，遺體慘遭7隻狗啃食頭部，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝
新莊區思源路驚傳獨居男子死在家中，遺體慘遭7隻狗啃食頭部，警方封鎖現場採證。記者林昭彰／翻攝

獨居 寵物

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