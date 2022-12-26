新北新莊獨居男子陳屍家中 慘遭7隻餓犬啃頭顱

新北市新莊區驚傳61歲獨居男子在家死亡，慘遭6隻寵物狗啃食遺體慘劇。警方初步了解，邱姓男子的女兒因為聯繫不上父親，昨晚9時許前往父親位於思源路住處查看，赫見驚人景象趕緊報警。

據了解，當時邱女持鑰匙開門進屋，發現邱父躺在臥室床上已經氣絕多時，遺體臉部與頭部疑似被小狗啃食，血肉模糊傷痕纍纍。

警方獲報趕抵，立刻封鎖現場通知鑑識小組人員採證，經檢視死者大體狀態及現場，沒有發現明顯打鬥跡證，初步排除他殺，後續報請新北地檢署進行刑事相驗。