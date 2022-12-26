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休學男大生網路借貸淪車手 遭逮不忘與寵物狗道別

中央社／ 新北26日電

休學的22歲馮姓男子，因缺錢加入貸款群組，誤信詐騙集團話術，協助提領近50萬元贓款，直到帳戶被警示才驚覺自己淪為取款車手，他被員警帶走時，還不忘對寵物狗道別。

新北市政府警察局淡水分局今天發布新聞稿表示，溯源清查詐欺案件時，發現馮姓車手10月用提款卡分別在多家銀行與便利商店提款機提領近50萬元贓款。

警方追查發現，馮男從新竹北上念書，休學期間缺錢花用，於是上網申請貸款，當他加入詐騙集團的借貸群組時，不時跳出「某婦人，申辦成功多少貸款，度過難關」等訊息，讓馮男相當心動，主動聯繫社群內的張姓、林姓專員。

對方宣稱要向銀行借貸，必須洗高金流，才有機會獲得高信用，借款額度也較高，馮男於是提供自己帳戶，並依指示到提款機提領匯入他帳戶的款項，再到銀行臨櫃匯款給指定帳戶。

不料，馮男協助對方取款後，卻發現自己帳戶遭警示，當他詢問該如何處理時，詐騙集團卻編造理由拖延，最後更斷絕聯繫，馮男才驚覺自己已淪為詐騙集團車手。

警方12月21日持士林地檢署核發拘票拘提馮男到案，並在租屋處查扣涉案的帳戶存摺3本、提款卡4張，馮男被員警帶走時，不忘對自己飼養的寵物狗道別，要牠乖乖等他回來。

全案警詢後依詐欺與洗錢防制法罪嫌移送法辦，並持續追查其他共犯及幕後主嫌。

淡水警分局呼籲，貸款詐騙案件層出不窮，許多看似便捷的網路貸款，可能暗藏騙局，千萬不要隨意提供銀行帳戶或手機門號給他人使用，更不要替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團車手，得不償失。

詐騙集團 車手

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