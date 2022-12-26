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影／改標過期烏骨雞賣全台 台中立崧負責人涉詐欺起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中立崧食品公司遭前員工爆料販賣過期商品，還曾出貨給量販業者、直播平台，吹哨者指烏骨雞、百頁豆腐都曾被更換日期。台中地檢署在10月初發動第二波搜索後，查扣400多隻改標烏骨雞，經訊問後突破心房，張姓業者承認改標，檢方偵結，依詐欺等罪嫌起訴。

台中立崧食品公司被前員工爆料，涉嫌將即將逾期及已過期之烏骨雞等冷凍商品改標後，重新販售給大賣場、直播業者及不特定民眾，涉嫌違反食品安全衛生管理法、刑法妨害農工商、詐欺及偽造文書等罪嫌。

台中地檢署獲報後，指揮保七總隊第三大隊第二中隊、食品藥物管理署中區管理中心、台中市衛生局等單位，在10月初時，先前往立崧公司稽查、搜索，但現場未見檢舉人所述遭改標食品。

保七三大二中再依照檢舉人陳述時間，逐一調閱相關路口監視器後，鎖定涉案車輛，帶回張姓負責人、會計、司機及上、下游廠商等相關人製作警詢筆錄，輾轉至彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市執行稽查，追回遭改標烏骨雞120箱，防止不良食品流入市面。

張姓負責人在10月7日傳訊張姓負責人到案後，當庭逮捕聲請法院羈押獲准，經突破涉案人心防，坦承有改標情事，台中地檢署經連月偵辦後，月初以詐欺、偽造文書等罪娂起訴。

保七總隊第三大隊表示，過期食品改標再製時有所聞，農曆新年將至，大宗物資流通之際，呼籲商譽誠可貴，良心價更高，請食品業者切勿心存僥倖，以身試法。

台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝
台中立崧食品公司涉嫌改標過期烏骨雞等食品，販售全台，台中地檢署偵結起訴。記者陳宏睿／翻攝

詐欺 衛生局 直播

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