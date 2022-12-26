嘉義慈玄宮前機車擦撞後竟疊羅漢 2騎士輕傷送醫
嘉義市東區一處宮廟前昨天發生2輛機車擦撞後上下交疊的車禍，嘉義市消防局救護人員到場協助救護，看到這景象也不理解，幸好2名騎士送醫後都沒有大礙，車禍事故原因肇事責任由警方調查中。
車禍發生於昨天下午接近3時，現場在東區慈玄宮廟前大馬路，救護人員到達時發現2轉機車碰撞後呈現上下交疊狀態，汽油灑滿一地。
現場2名27歲、18歲男騎士受傷，經救護人員評估傷者頸椎無受傷之虞、意識清楚、手腳都有擦傷情況，給予清洗傷口及包紮等緊急救護處置後，送往醫院治療。
據現場民眾表示，2輛機車都沒有注意彼此車前狀況導致這起車禍，幸好沒有人被壓在車下，冥冥中似有神明保佑。
市府消防局呼籲：車輛行經無號誌路口務必減速慢行，注意左、右民眾及車輛，行車時遵守交通號誌、禮讓行人先行，勿因貪一時之快造成憾事。
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