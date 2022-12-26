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高雄70歲老太太到台南迷路 暖警協助她返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

70歲柳姓婦人昨天從高雄搭乘火車到台南耶誕節，傍晚要回家竟忘記回家的路，在台南市中西區北門路上走了一趟又一趟。警員發現後帶回派出所安撫，最後在她身上找到寫著家人電話的小紙條，聯繫住在高雄的妹妹到派出所確認身分後平安返家。

耶誕節，充滿幸福與熱情的節日，台南市警第二分局博愛所警員潘敬文、許勝傑昨晚6點多巡邏時，在台南火車站商圈發現一名婦人驚慌失措，主動上前詢問是否需要幫忙。婦人重聽，入夜身上卻穿著單薄，先帶回派出所提供熱飲及食物，了解身分協助返家。

據了解，7旬柳姓婦人獨居患有失智及重聽，從高雄搭乘火車至台南過耶誕節，傍晚要回家竟忘記回家的路，在北門路上走了一趟又一趟。博愛所警員潘敬文、許勝傑發現後，見她重聽且入夜溫度低，便先帶回派出所，便由警員鄭嘉家細心安撫，並耐心反覆詢問查找柳婦身分蛛絲馬跡，最後在她身上找到寫著家人電話的小紙條，聯繫住在高雄的妹妹到派出所確認身分。

柳妹妹到派出所一直向員警道謝，感謝台南市警二分局博愛所的幫忙，在寒冬中提供熱飲及食物，還一直確認姐姐會不會冷，對家屬來說真的是難以忘懷的最暖耶誕節。

台南市警二分局表示，如家中長者有失智現象，除可向社會局申請核發愛心手鍊，亦可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利未來有協尋需求時，能即時身分辨識、尋回返家。

高雄市70歲柳姓婦人（左）昨天從高雄到台南後迷路，台南市警二分局警員發現後帶回派出所安撫，聯繫妹妹到派出所帶返家。記者黃宣翰／翻攝
高雄市70歲柳姓婦人（左）昨天從高雄到台南後迷路，台南市警二分局警員發現後帶回派出所安撫，聯繫妹妹到派出所帶返家。記者黃宣翰／翻攝

台南 耶誕節 紙條

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