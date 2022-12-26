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影／軍卡車屏東自撞分隔路墩10人送醫 駕駛酒測值零
一輛載著15名運輸兵的陸軍軍用卡車今上午從高雄嶺口營區出發，要往潮州東岸營區，上午8點多在屏東縣埔鹽鄉187丙縣道也就是在國道三號高速公路下方自撞，車上連駕駛共16人，包括10人有骨折、頭暈等傷勢送醫治療。30歲曾姓駕駛酒測值為零，詳細肇事原因仍在調查中。
警方接獲報案，在鹽埔鄉國道三號高速公路下方道路交通事故，30歲曾姓男子駕駛軍車卡車，上午8點45分因不明原因擦撞路邊自行車分隔路墩，車上有10人受傷送醫，傷者意識清醒，有的有骨折、頭部撞到玻璃、割傷、頭暈等，現場沒波及其他人車。曾姓男子酒測值為零。
陸軍第八軍團指揮部表示，所轄第四地區支援指揮部一輛中型戰術輪車，今上午執行任務期間，行經屏東縣鹽埔鄉187丙縣道時自撞分隔島，車上官兵2員撞及頭部，意識清楚，8人擦、挫傷，均已送醫；全案由警方釐清肇責。
第八軍團指出，單位獲報後，即指派高階幹部前往處理，全力協助醫療事宜及配合警方調查肇因，並將持恆強化行車安全教育及防衛駕駛觀念，確維行動安全。
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