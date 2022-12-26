吃完薑母鴨耶誕餐 男駕車未開大燈連同車友人也害慘

高雄賴姓男子和2名友人，前天深夜前往左營區吃全酒薑母鴨的耶誕夜大餐，昨凌晨1點多，駕車離去，因轎車未開大燈，遭巡邏警網攔查，被警方發現他帶酒容臉紅紅，施以酒測，超過每公升0.44毫克，不僅賴被上銬送辦，同車2友人也被開罰。

新興警分局前金所警方，昨晨1時50分許，巡經前金區中華三路與大同一路口，見一輛轎車在大馬路上行駛，卻未開大燈，於是在轎車停等紅燈時予以盤查，當時賴轎車有陳姓男子（43歲）、黃姓男子（52歲）2名友人。

過程中，警方告知50歲的賴姓駕駛大燈沒開，發現他面色紅且身上散發酒氣，詢問「你有喝酒喔？」賴男回答「我有吃薑母鴨」，警方要求賴對酒精感知器吹一口氣，紅燈亮起，顯示有酒精反應。

警方當下對賴施以酒測，結果超過每公升0.44毫克，警方不僅將賴依公共危險罪上銬，還對同車的陳、黃2人，依道路交通管理處罰條例35條第8項規定對同車乘客開出可罰6000到1萬5000元罰單。

陳、黃2人驚訝地問，「吃薑母鴨也會被罰」，警方勸誡3人，以後吃薑母鴨還是搭計程車比較好。