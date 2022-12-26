影／苗栗人失蹤3天通報 中警5小時內破囚人詐團救4人

台中市林姓男子所屬的詐騙集團，涉嫌在網路刊登高薪工作，藉此使用被害人的人頭帳戶、身分證件等，從事不法，林等人避免被害人逃跑，以電擊器、刀背攻擊，第五警分局昨天下午接獲苗栗警方失蹤協尋通報後，昨深夜攻堅抓人，帶回林等2人，救出4名被害人。

台中市第五警分局在昨晚6時許，接獲苗栗縣警局通報一件失蹤人口協尋案件，待尋者已失聯3天，家人查覺有異報警，苗栗警方透過手機定位發現，失聯前的位置在台中市北屯區太原路一帶，因此通報台中市警方協尋。

第五警分局偵查隊獲報後，因手機定位是男子3天前失聯的位置，加上北屯住宅、人口眾多，要鎖定失聯者不是易事，幸好轄區落實警政署「清源2.0」的工作，馬上鎖定轄區內一棟老舊公寓的出入人士複雜，過去居民早已向轄區反映，所以派出所都會特別留意，有無不法犯行。

警方調閱監視器後發現，失聯者有曾經在該公寓附近出現的影像，加上辦案人員初步進入公寓探訪時，發現公寓5樓，有可能有不法犯行，因此在昨天深夜11時許，馬上出動特警攻堅破門抓人，順利查獲林姓男子（22歲）等2人，以及包括苗栗失聯者等2男2女，共計4名被害人。

辦案人員在現場查扣手銬、身分證件、存摺、電擊器等贓證物，經調查發現，林等人涉嫌以網路應徵工作，吸引被害人上門後，以限制被害人行動方式，藉此使用被害人的帳戶、證件，以從事其他詐騙不法犯行，若有被害人不從，就會被林等人，以電擊器、刀背攻擊，4名被害人被救出時，頭部、身體都有多處擦挫傷，但無生命危險。

全案已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，將持續追查其他涉案共犯，以及其他的被害人，警詢後將依傷害、妨害自由、詐欺等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。