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休旅車轎車對撞 南市8人送醫3人傷勢嚴重

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市柳營區今凌晨今凌晨發生轎車與休旅車對撞，共造成8人受傷送醫，其中3人傷勢較嚴重，警初步排除酒駕，詳細肇事原因與責任歸屬警方釐清中。

車禍發生在今凌晨約1點37分，地點在柳營區中山東路2段，當時37歲轎車司機黃男搭載女子由東往西直行與迎面而來的休旅車不明原因發生對撞，現場發生巨大撞擊聲響，兩車車頭幾乎全毀，現場零件四散。

轎車黃姓駕駛一度受困車內，同車女子手、腿處擦挫傷。休旅車35歲吳姓女駕駛載著妹妹及妹妹男友還有分別14歲（女）、11歲（男）、7歲（女）3名孩童，車內不時發出陣陣哀嚎聲。

台南市消防局119勤務中心獲報緊急調派柳營、新營、六甲消防分隊趕抵將8人送往男柳營奇美醫院急救。

其中，黃男及30多歲吳女駕駛的妹妹及7歲女童傷勢較嚴重有骨折，女童有腦出血，均轉送嘉義長庚醫院救治。

警方也呼籲用路人，凌晨車輛稀少，行車更應減速，減少事故發生。

台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，紅色休旅車車頭幾乎全毀。圖／取自台南道路救援張家班
台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，紅色休旅車車頭幾乎全毀。圖／取自台南道路救援張家班
台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，轎車車頭引擎蓋凹陷擋風玻璃破裂。圖／取自台南道路救援張家班
台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，轎車車頭引擎蓋凹陷擋風玻璃破裂。圖／取自台南道路救援張家班
台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，兩車車頭幾乎全毀，共有8人送醫。圖 ／取自台南道路救援張家班
台南柳營凌晨發生轎車與休旅車對撞，兩車車頭幾乎全毀，共有8人送醫。圖 ／取自台南道路救援張家班

休旅車 台南

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