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桃園透天民宅暗夜大火 3人嗆傷屋主跳下2樓求救

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市中壢區華勛街一棟3層樓透天民宅今天凌晨一樓突然起火，隨即悶燒濃煙竄出火花，屋主夫妻在2樓睡夢驚醒，消防局119據報動員消防員搶救，屋主夫妻情急跳下2樓求救，屋主母親受困，被消防員從2樓破窗救出，3人均嗆傷送醫治療，幸無生命危險，起火原因將由火調人員鑑定查明。

消防局表示，中壢區華勛街一棟3 層樓透天民宅今天凌晨2時53分，該屋1樓前方放置機車、雜物處突然起火，悶燒大火濃煙竄出，屋主夫妻和母親3人在2樓睡覺中，被濃煙嗆醒危急，緊急報案，消防局二大隊出動消防車25車、消防員60人前往搶救受困1人和滅火，火勢在3時3分鐘內撲滅。

屋主夫妻遭濃煙受嗆情急先從2樓跳下求救，因他母親受困，夫妻十分焦急，消防員分別在1樓破門及梯子在2樓破窗，將屋主母親救出，3人均嗆傷送醫治療，幸無生命危險，起火原因將由火調人員火場鑑定查明。

桃園市中壢一棟3樓透天民宅凌晨起火，消防員搶救2樓受困主母親，屋主3人嗆傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢一棟3樓透天民宅凌晨起火，消防員搶救2樓受困主母親，屋主3人嗆傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢一棟3樓透天民宅凌晨起火，消防員搶救2樓受困主母親，屋主3人嗆傷。記者曾增勳／翻攝
桃園市中壢一棟3樓透天民宅凌晨起火，消防員搶救2樓受困主母親，屋主3人嗆傷。記者曾增勳／翻攝

消防員

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