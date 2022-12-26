新北八里鐵皮廠房大火 朱宗慶打擊樂團倉庫付之一炬

新北市八里區下罟子海邊昨天（25日）晚上發生鐵皮工廠火警，燒毀5間汽修廠、倉儲等用途廠房，其中包括知名的朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬，但房東一時連絡不上樂團負責人。

新北市消防局指出，這間大廠房內部隔成5個單位，分別租給汽車修理、馬達製造工廠、以及科技公司和朱宗慶打擊樂團當倉庫，昨晚7時許發生火警，強風助長火勢猛烈，消防局動員56輛車、151人趕往搶救，將近10時左右撲滅火勢，但廠房幾近全毀，造成1名消防隊員手部灼傷送醫，沒有民眾受傷。