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新北八里鐵皮廠房大火 朱宗慶打擊樂團倉庫付之一炬
新北市八里區下罟子海邊昨天（25日）晚上發生鐵皮工廠火警，燒毀5間汽修廠、倉儲等用途廠房，其中包括知名的朱宗慶打擊樂團倉庫，儲存貨物幾乎皆已付之一炬，但房東一時連絡不上樂團負責人。
新北市消防局指出，這間大廠房內部隔成5個單位，分別租給汽車修理、馬達製造工廠、以及科技公司和朱宗慶打擊樂團當倉庫，昨晚7時許發生火警，強風助長火勢猛烈，消防局動員56輛車、151人趕往搶救，將近10時左右撲滅火勢，但廠房幾近全毀，造成1名消防隊員手部灼傷送醫，沒有民眾受傷。
燒毀的5個單位廠房，其中包括朱宗慶打擊樂團倉庫，消防局請房東協助通知，但據稱房東只有樂團的市內電話，可能因為假日深夜公司沒人，電話沒人接聽，暫時聯絡不上。
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