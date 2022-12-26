高鐵旅客搭車發病突昏迷 急停桃園送醫不治
台灣高鐵昨天上午通報北上112車次旅客董卓姓男性（55歲）搭乘列車過程突然失去意識，列車臨時停靠桃園站急救，高鐵桃園店駐站護理師及警方到場，卓男已無呼吸心跳，緊急施CPR急救，桃園市消防局119緊急送醫仍告不治，鐵路警方報請台中地檢署相驗死因。
鐵路警方、桃園市消防局表示，卓男昨天上午搭乘高鐵北上112車次，突然昏迷失意識，列車緊急停靠高鐵桃園站急救，警方協同高鐵站方協助救護，駐站護理師上午10時13分到達現場，卓男已無呼吸心跳，立即施以急救。
119救護人員上午10時17分將卓男送醫急救，卓男在上午11時52分急救無效院宣告死亡，家屬及列車長完成筆錄，家屬堅持將卓男大體移回台中市殯儀館安置，警方昨天下午請示桃園地檢署同意，全案移請台中地檢署辦理相驗事宜。
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