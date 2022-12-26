高鐵旅客搭車發病突昏迷 急停桃園送醫不治

天寒地凍要保重身體。台灣日前發生1宗老翁猝死案，當地1名70歲伯伯到小吃店吃飯時找來小17歲的女陪侍陪酒，興之所致帶對方開房「續攤」，未料過程中突然翻白眼、一動不動趴在女方身上，最終送院後不治。法醫確認老翁本身有心血管疾病，相信是最近天氣寒冷及性交過程太激烈，令老翁血管激烈收縮，致心臟病發死亡。

2022-12-25 20:53