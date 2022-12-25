影／新北八里5間鐵皮工廠大火 消防隊員1人灼傷送醫

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市八里區下罟子海邊今晚7時許傳出連棟式鐵皮工廠火警，消防局出動56輛車、151人趕往搶救，近10時撲滅火勢，共有5間汽車修理、倉庫等用途的廠房燒毀，1名消防隊員手部灼傷送醫，沒有民眾受傷。

消防局是在晚間7時6分接獲報案，人車趕抵時工廠已經全面燃燒，在強風助長之下，加上廠內有汽車、木材、油品等助燃物，火勢非常猛烈，消防人車不斷增派支援，晚上8時52分通報控制火勢不會往外延燒。

幸好假日沒有人員上班或留守，沒有民眾受傷，最後於10時左右撲滅火勢，初估燃燒面積約2010平方公尺，搶救過程中造成1名消防隊員受傷，最初通報臉部、手掌、手臂共約12%面積二度灼傷，由救護車送淡水馬偕醫院。消防局指稱，後經醫生檢查，只有手部輕微燙傷，包紮之後已經出院。

新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市消防局提供
新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市消防局提供
新北市消防局約在晚間10時左右撲滅火勢，沒有民眾受傷，但1名消防隊員手部灼傷。記者林昭彰／翻攝
新北市消防局約在晚間10時左右撲滅火勢，沒有民眾受傷，但1名消防隊員手部灼傷。記者林昭彰／翻攝
新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市消防局提供
新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市消防局提供
新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市議員陳家琪服務處提供
新北市八里區下罟子海邊今晚傳出鐵皮工廠大火，消防隊趕抵時，火勢已經全面燃燒。圖／新北市議員陳家琪服務處提供

馬偕醫院 淡水

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