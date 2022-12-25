影／新北八里5間鐵皮工廠大火 消防隊員1人灼傷送醫

新北市八里區下罟子海邊今晚7時許傳出連棟式鐵皮工廠火警，消防局出動56輛車、151人趕往搶救，近10時撲滅火勢，共有5間汽車修理、倉庫等用途的廠房燒毀，1名消防隊員手部灼傷送醫，沒有民眾受傷。

消防局是在晚間7時6分接獲報案，人車趕抵時工廠已經全面燃燒，在強風助長之下，加上廠內有汽車、木材、油品等助燃物，火勢非常猛烈，消防人車不斷增派支援，晚上8時52分通報控制火勢不會往外延燒。