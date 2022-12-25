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板橋7旬婦獨居死在家...弟5年沒聯絡 登門大驚「姐成白骨」

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市7旬陳姓婦人獨居在板橋區某公寓4樓，家人跟她5年沒連絡，她弟弟今天中午登門拜訪，頻頻按電鈴都沒人回應，怕出事報警，警方獲悉，請消防隊破門，孰料入屋後大驚，陳婦死在床上，且化成一具白骨，死亡時間足足超過一年。

警方初步勘查現場，沒有發現遺書，現場無打鬥、入侵跡象，排除他殺疑慮。經了解，死者生前有糖尿病等慢性疾病，詳細死因待檢察官相驗釐清。

警方今天中午12點28分獲報，陳姓男子（69歲）報案稱，胞姐住在板橋區中正路某公寓4樓，已多年沒有聯繫，登門拜訪卻大門緊閉無人回應，請求協助。

警方在外雖然沒有聞到屍臭等異味，但考量家屬權益，請消防隊破門，一看不得了，發現陳姓婦人（72歲）死在床上，已變成白骨。

據了解，死者排行老二，父母過世後，她因為個性關係，與兄弟姐妹少有聯絡。本月初大姐因父母財產問題，要跟大家商量討論，發現排行老二的妹妹都找不到人。

陳家大姐請三弟幫忙，弟弟就趁著聖誕節，專程拜訪二姐，沒想到卻傳來令人難過的消息。家屬透露，與死者已5年沒聯絡，不清楚她怎麼死去。

警方推測，附近有傳統市場關係，屍臭味不明顯，詳細死因待檢警後續釐清。

新北市板橋區某公寓4樓發生白骨案，7旬婦人獨居死在屋內，她家人在今天中午登門拜訪，才發現她已變成白骨，令人唏噓。記者翁至成／翻攝
新北市板橋區某公寓4樓發生白骨案，7旬婦人獨居死在屋內，她家人在今天中午登門拜訪，才發現她已變成白骨，令人唏噓。記者翁至成／翻攝

公寓 新北 獨居

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