酒駕男拒檢遭警開槍 棄車逃逸落網送辦

32歲林男今天飲酒駕車返家行經北市林森北路時睡著，警方見車違停上前盤查，林男竟拒檢且衝撞員警後逃逸，警方循線追查鎖定車主兒子涉案，晚間做完筆錄後送辦。

台北市警察局中山分局中山一派出所員警今天上午11時許行經轄內林森北路一帶時，看見一輛黑色賓士汽車停放於內側車道且妨害交通，便趨前盤查，警方透過窗戶聞到汽車內部疑有飄散酒氣，立即喝斥駕駛下車。

不料，汽車駕駛拒檢且衝撞員警後，警方立即朝車輛右前輪胎射擊一槍，但仍被駕駛逃逸，隨後循線於辛亥路一帶尋獲車輛，車內並無違禁品，經針對車內皮夾所有人進行清查，隨後排除涉案。

警方同步調閱其他監視器畫面追查發現，家住新北市三重區的車主兒子32歲林男涉有重嫌，經通知家人指認無誤後，晚間接受警方詢問，他供稱，因徹夜飲酒所以開車時不慎睡著，突然看到警方敲窗嚇到，因不敢開車門而逃逸。

全案已針對禁止臨時停車處所停車及拒絕停車受檢逃逸製單舉發，後續將林男依涉違反公共危險及妨害公務罪嫌函送台北地檢署法辦。

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