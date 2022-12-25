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男子帶小17歲女陪侍開房 疑「馬上風」雙眼反白送醫不治

香港01／ 撰文：李納德

天寒地凍要保重身體。台灣日前發生1宗老翁猝死案，當地1名70歲伯伯到小吃店吃飯時找來小17歲的女陪侍陪酒，興之所致帶對方開房「續攤」，未料過程中突然翻白眼、一動不動趴在女方身上，最終送院後不治。法醫確認老翁本身有心血管疾病，相信是最近天氣寒冷及性交過程太激烈，令老翁血管激烈收縮，致心臟病發死亡。

台媒報導，近日氣溫寒冷，基隆發生老翁「馬上風」猝死案。基隆市70歲曹姓老翁日前到仁愛區1間小吃店吃飯，其間找來53歲的蔡姓女陪侍陪飲，下午4點左右，曹伯興之所至帶蔡女出場，到附近旅館開房「續攤」。

結果兩人在床上翻雲覆雨到一半時，曹伯雙眼翻白，趴在蔡女身上，疑似「馬上風」。蔡女原本未及反應，輕拍曹伯的臉未獲回應，她大驚下不停叫喊及拍打，發現曹伯已無反應，馬上穿衣衝出櫃台求救。救護人員趕到後送曹伯入院，可惜終告不治。

調查人員及法醫確認，曹伯身上沒有外傷，但本身患有心血管疾病，疑是性交過程激烈，加上近日天氣寒冷，導致血管劇烈收縮，最終心臟病發喪命。家屬對其死因無異議，日前已經取回遺體辦理後事。

老翁找小17歲的女陪侍陪酒，興之所致帶對方開房「續攤」，未料過程中突然翻白眼、一動不動趴在女方身上，最終送院後不治。圖／ingimage
老翁找小17歲的女陪侍陪酒，興之所致帶對方開房「續攤」，未料過程中突然翻白眼、一動不動趴在女方身上，最終送院後不治。圖／ingimage

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文章授權轉載自《香港01》

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