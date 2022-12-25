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影／耶誕夜失火！台東市工寮起火 濃煙密布燒光了

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

台東市謝姓男子的荖葉園工寮，今天晚間約7時不明原因失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠人力潑水滅火，所幸周邊沒有其他住戶，消防員也到場協助撲滅殘火，失火原因仍待調查。

台東縣消防局今天晚間約7時許接獲民眾報案，指台東市山西路二段199巷外側荖葉園工寮失火，消防車隊到場才發現，該巷底距離起火點大約還有百餘公尺，中間還相隔一座釋迦園，只能改派小型箱型水箱車入場滅火。

謝姓男子的工寮位於荖葉園旁，火勢很快將工寮燒垮，謝姓男子及家人接力以果園儲備水滅火，避免火勢蔓延他處，約7時40分消防隊水箱車到場後又布水線近百公尺，終於進入工寮協助撲滅殘火。

謝男家屬表示，工寮都放些工具材料，還有一些農用機具，她也是聽到人呼叫才來幫忙，不知起火原因。

台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入，只能靠汲水滅火。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入。記者卜敏正／攝影
台東市謝姓男子工寮，晚間7時失火，火勢將工寮燒毀、現場濃煙密布，因路徑太小、消防車無法進入。記者卜敏正／攝影

台東 消防員

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