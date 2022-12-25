聖誕節關心基層 警察團契送暖到自家

警察聖誕節連2週到各警局送暖給警察，讓基層警員直呼：「終於有人想到我們」！警光團契12月份持續辦理送出祝福卡、暖暖包與軟糖等小物到雙北各警局。該團契會長常曉玲警官受訪時說，聖誕假期是傳遞祝福的最佳時機，盼能讓基層警員感受到愛，也更有力量去回饋民眾。

警光團契成員從16日起就跑過52個警察單位，包括交大、刑大、保大及警察局等，送出金句祝福卡、基甸聖經、品格月曆600份及暖暖包、乖乖軟糖，將福音遍傳台北市12個行政區域，14分局、90個派出所。今年把範圍擴及到新北警局。常曉玲說，未來的目標是將活動擴及北、中、南，讓所有第一線的警察同仁都能收到祝福。

侯友宜現身聖誕警察趴

警光團契24日特別在北警局門口舉辦「新北心警耶誕Party」。新北市長侯友宜也現身會場，與民眾共同歡唱「平安夜」，並於致詞讚賞新北警方偵破案件的速度。新北警察局局長黃宗仁於現場曾表示，此次活動將犯罪預防宣導融入其中，一方面能讓民眾感受耶誕氛圍，一方面也能增長預防犯罪知識。

常曉玲說，一開始辦理這個活動只有2、3個人員願意參與，警察職場上的基督徒大多是隱性，但在持續的推廣與努力之下，就有愈來愈多人願意參與相關活動，將祝福傳給第一線同仁，而且「愈做愈開心，而且還能結合犯罪宣導的活動。」

結合犯罪宣導

她分享說，在將小禮物送到比較偏遠的新北投地區時，當地警員收到禮物不禁說，「終於有人想到我們」，當時也有警員忙著要出勤，就拿了一顆「乖乖」軟糖，盼能一切狀況都能「乖乖」。

常曉玲說，他們看著禮物的時候，真的能感受到溫暖與愛流進他們的心中，也是所有人都需要的祝福。

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