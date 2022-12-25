影／過世的阿嬤照片跟著手機遺失 三峽暖警協助找回珍貴回憶

新北市三峽區1名呂小姐，日前從板橋騎機車返程途中遺失手機，原已不抱希望尋回，但因手機內存過世的祖父母珍貴照片，便仍前往北大派出所報案，沒想到員警只是打了一通電話出去，不到10分鐘便找到手機，物歸原主。

她事後在臉書社團寫下千字長文，再度對警員和拾獲手機的夫妻表達感謝，網友感動留言：「天氣冷，但人很溫暖，處處有溫情」。呂小姐今天再到派出所當面向警方致謝，落淚透露阿嬤對她有養育之恩，因此照片非常珍貴。

40歲的呂小姐說，19日傍晚騎機車回到三峽，赫然發現放在外套的手機不見了，猜測可能半路停紅燈，搓手摩擦取暖時掉出口袋，但是從板橋回程途經環河道路，路途遙遠，恐怕沒被撿走也會被車壓爛。

由於她前陣子失業，剛搬到三峽收入並不穩定，手機遺失勢將增加開銷，更重要的是，內存許多已過世祖父母的照片。當年父母未婚生產之後分手，若非阿嬤堅持留下她，並扛起養育重責，如今她可能不知流落何方，所以照片格外珍貴。

於是她懷著忐忑心情到三峽警分局北大派出所報案，警員單麟一邊協助登錄資料，一邊耐心聽她描述遺失過程時，順手掏出自己的手機嘗試撥打呂小姐的號碼，沒想到竟然接通。

呂小姐形容「我當時真是無比激動！」，原來手機就在距離北大派出所只有3到5分鐘車程的三峽區國際街被1對年輕夫妻拾獲，他們正準備報警，只是不知道最近的派出所在哪裡。

警員單麟接著陪同呂小姐，站在寒風中的派出所門口等待。呂小姐一看見對方，立刻衝過去擁抱那位太太，忍不住熱淚盈眶。而對方說要趕去接小孩，急著離開，呂小姐只是激動地再三向3名協助尋回手機的恩人道謝，興奮地回到家才想起，竟然忘了問對方姓名，於是在臉書社團寫下千字感謝文，今天再到派出所當面向警員單麟致謝。

三峽警分局副分局長林子翔說，警員單麟今年27歲，畢業於屏東大仁科技大學行銷管理系，因為姊夫從警，他也報考警察特考，107年畢業分發到保一總隊，亦曾支援中壢警分局偵查隊，調任北大派出所僅2個月。