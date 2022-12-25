遺失過世外婆贈送的「回憶傘」 警積極找回
台北市一名劉姓女子上班途中，大意將外婆贈送的「回憶傘」遺失，找不到雨傘下落的她向警方求助；中正警二分局思源街派出所獲報，調閱監視器，找到雨傘蹤跡，幫助劉女找回對外婆的思念之情。
警方表示，劉女本月6日前往北市公館商區上班途中，進入公司旁的便利商店，將雨傘放在傘架上，離開時卻大意未將雨傘帶走，當天下班遍尋不著雨傘下落，劉女失落的到中正警二分局思源街派出所報案。
劉女向警員賴證鈞述說，雖然這把雨傘價值不高，但這是過世的外婆贈送唯一的物品，極具紀念價值，丟了雨傘讓她心裡不好受。
賴員依邊安撫劉女情緒，依邊調閱監視器尋找，經過賴員耐心比對，發現原來雨傘被同公司的同事拿走，最後劉女回到公司找到同事，才發現這名同事當天也持有同顏色的雨傘進入同間超商，離開時誤拿，劉女失而復得，大力感謝警方協助。
中正警二分局呼籲，民眾外出時應將貴重物品妥善保管並隨身攜帶，避免遺失。多一份注意即多一份安心，如不慎遺失貴重物品切莫慌張，可先至附近派出所尋求警方協助。
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