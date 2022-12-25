快訊

恭喜！蔡允潔剖腹喜獲聖誕寶寶 女兒重達4公斤

一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

遺失過世外婆贈送的「回憶傘」 警積極找回

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

北市一名劉姓女子上班途中，大意將外婆贈送的「回憶傘」遺失，找不到雨傘下落的她向警方求助；中正警二分局思源街派出所獲報，調閱監視器，找到雨傘蹤跡，幫助劉女找回對外婆的思念之情。

警方表示，劉女本月6日前往北市公館商區上班途中，進入公司旁的便利商店，將雨傘放在傘架上，離開時卻大意未將雨傘帶走，當天下班遍尋不著雨傘下落，劉女失落的到中正警二分局思源街派出所報案。

劉女向警員賴證鈞述說，雖然這把雨傘價值不高，但這是過世的外婆贈送唯一的物品，極具紀念價值，丟了雨傘讓她心裡不好受。

賴員依邊安撫劉女情緒，依邊調閱監視器尋找，經過賴員耐心比對，發現原來雨傘被同公司的同事拿走，最後劉女回到公司找到同事，才發現這名同事當天也持有同顏色的雨傘進入同間超商，離開時誤拿，劉女失而復得，大力感謝警方協助。

中正警二分局呼籲，民眾外出時應將貴重物品妥善保管並隨身攜帶，避免遺失。多一份注意即多一份安心，如不慎遺失貴重物品切莫慌張，可先至附近派出所尋求警方協助。

劉女遺失外婆送的回憶傘，向警方求助。記者邱奕能／翻攝
劉女遺失外婆送的回憶傘，向警方求助。記者邱奕能／翻攝

監視器 北市

延伸閱讀

新北耶誕城演唱會雨中舉行 他見1幕氣炸：以為不能撐傘是常識

他讚「這縣市」全台氣候最宜居 眾人有感：外地人來了就不走

宜蘭龍潭湖見浮屍 85歲婦人失足溺斃

家裡一堆雨傘、寶特瓶？中這幾點 專家斷定你天生窮鬼「存不了錢」

相關新聞

高雄螺絲工廠大火...廠內堆有油料 消防緊急撲滅幸無傷亡

高雄梓官區工維街上一處螺絲工廠，今天上午傳火警，起火建物為1樓挑高鐵皮工廠，廠內燃燒大量油料，消防趕抵現場時，火勢猛烈；...

「您的包裹地址不正確」一點擊網址慘了 釣魚簡訊騙資料盜刷

詐騙集團發送手機簡訊以確認包裹寄送地址、申辦貸款等名義，誘使在釣魚網頁填信用卡號後盜刷，還以財力證明等各種理由要求匯款才...

影／蛋蛋的哀傷！金門貨車滿載雞蛋沒綁好 起步全砸了

金門一輛裝載雞蛋的小貨車，在今天上午行經環島南路精武路口時，因車上滿載雞蛋的箱子未綁緊，加上停等紅燈，車輛於綠燈上坡起步...

大甲火燒山 強風助長火葬場旁公墓金紙和雜草延燒迅速

台中市大甲區今天下午發生山區火警，火葬場旁公墓疑燒金錢和雜草，強風助長火勢，延燒範圍廣，消防隊員搶救中，避免再延燒。

影／看了好痛！女騎士自摔5秒翻滾數圈 目擊者驚喊「唉呦」

高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，人車倒地，機車...

影／開高級轎車到林口洗車場行竊 沒啥好偷拿走2包糯米腸

新北市林口區某自助洗車廠19日凌晨遭竊，3個小偷共乘進口轎車抵達，但沒找到什麼值錢物，最後偷走2千餘元零錢、失物招領區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。