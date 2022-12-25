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影／蛋蛋的哀傷！金門貨車滿載雞蛋沒綁好 起步全砸了

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門一輛裝載雞蛋的小貨車，在今天上午行經環島南路精武路口時，因車上滿載雞蛋的箱子未綁緊，加上停等紅燈，車輛於綠燈上坡起步時，因離心力作用，導致車上雞蛋鬆脫，全砸在地上，不少路過的民眾都說，好可惜喔，感受到「蛋蛋的哀傷」。警方到場，也對莊姓駕駛開單舉發。

金湖分局今天表示，在上午10時20分許一輛裝載雞蛋的小貨車，由51歲莊姓男子駕駛，從料羅碼頭裝載欲返回金城，在行經環島南路精武路口時，因未捆紮牢固雞蛋，加上停等紅燈，車輛於綠燈上坡起步時，因離心力作用，導致車上雞蛋鬆脫，掉落散布於車道上，影響往來車輛通行安全。

由於該路段為出入尚義機場及聯絡金城、金湖主要道路，平時車流量極大，縣警局金湖分局在接獲民眾報案後，立即指派線上警網馳赴現場交通疏導，同時通報金門縣環保局，派灑水車到場協助清除污汙，花了近1個小時終將路面蛋液汙染清除完畢，此事件造成往來車輛不便，所幸未發生交通事故。

金門警方到場也依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，當場對莊姓駕駛掣單舉發，「罰錢事小，交通安全最重要」。警方呼籲，裝載貨物一定要綑紮牢固，最好能以帆布包覆，避免貨物掉落或飛散，且切勿有超載、超長、超寬及超高情形，以維護行車安全。

金門一輛裝載雞蛋的小貨車，在今天上午行經環島南路精武路口時，因車上滿載雞蛋的箱子未綁緊，導致車上雞蛋鬆脫，全砸在地上，車主損失慘重。圖／警方提供
金門一輛裝載雞蛋的小貨車，在今天上午行經環島南路精武路口時，因車上滿載雞蛋的箱子未綁緊，導致車上雞蛋鬆脫，全砸在地上，車主損失慘重。圖／警方提供
金門一輛裝載雞蛋的小貨車，今天行經環島南路精武路口時，因車上雞蛋箱子未綁緊，車上雞蛋鬆脫，全砸在地上，現場都是蛋液，花了近1個小時終將路面蛋液汙染清除完畢。圖／警方提供
金門一輛裝載雞蛋的小貨車，今天行經環島南路精武路口時，因車上雞蛋箱子未綁緊，車上雞蛋鬆脫，全砸在地上，現場都是蛋液，花了近1個小時終將路面蛋液汙染清除完畢。圖／警方提供

雞蛋 金門

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