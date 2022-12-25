大甲火燒山 強風助長火葬場旁公墓金紙和雜草延燒迅速

台中市大甲區今天下午發生山區火警，火葬場旁公墓疑燒金錢和雜草，強風助長火勢，延燒範圍廣，消防隊員搶救中，避免再延燒。

台中市消防局今天中午1點47分獲報，大甲區中山路火葬場第一公墓附近有火警，派遣大甲、外埔、大安、后里、梧棲分隊及第五大隊，出動消防車14輛、消防人員30名，由第五大隊組長趙冠斐指揮救災。

現場是大甲火葬場旁公墓，金紙及雜草迅速燃燒，今天東北季風強，風勢強勁造成火勢發展迅速，目前無人員傷亡，下午3點多，現場指揮官回報火勢控制，目前正持續處理，撲滅火勢中。