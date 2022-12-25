快訊

恭喜！蔡允潔剖腹喜獲聖誕寶寶 女兒重達4公斤

一張圖看天氣！明最低溫下探5度 周三轉濕冷一路到元旦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／看了好痛！女騎士自摔5秒翻滾數圈 目擊者驚喊「唉呦」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，人車倒地，機車滑行還波及前車，楊女則是在路上翻滾數圈，所幸，送醫後無大礙，詳細事故原因仍待釐清；行經該車的駕駛目擊事發經過，還嚇得大喊「唉呦！」

楊女昨晚6時57分許，騎機車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，倒地的機車隨慣行滑行撞上前方轎車，騎士倒地後則翻滾數圈。

林園警分局大寮分駐所及交通分隊員警獲報後，立即趕往現場處理，摔車的楊女身體雖多處擦傷，但送醫治療，檢查後並無大礙。

初步了解，楊女並無酒駕情事，詳細事故原因仍待，警方調查釐清。

高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音
高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音
高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音
高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音
高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音
高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔。圖／取自社會事新聞影音

延伸閱讀

機車騎錯方向卡軌 釀最美列車EMU3000受損 台鐵求償女騎士76萬

五月天唱一半出事了！突然臨檢…阿信驚喊：像話嗎

影╱對劉世芳特助違規開單女警被要求寫報告 分局回應了

桃園警值勤撞傷女騎士得國賠 八德分局將上訴

相關新聞

高雄螺絲工廠大火...廠內堆有油料 消防緊急撲滅幸無傷亡

高雄梓官區工維街上一處螺絲工廠，今天上午傳火警，起火建物為1樓挑高鐵皮工廠，廠內燃燒大量油料，消防趕抵現場時，火勢猛烈；...

「您的包裹地址不正確」一點擊網址慘了 釣魚簡訊騙資料盜刷

詐騙集團發送手機簡訊以確認包裹寄送地址、申辦貸款等名義，誘使在釣魚網頁填信用卡號後盜刷，還以財力證明等各種理由要求匯款才...

影／蛋蛋的哀傷！金門貨車滿載雞蛋沒綁好 起步全砸了

金門一輛裝載雞蛋的小貨車，在今天上午行經環島南路精武路口時，因車上滿載雞蛋的箱子未綁緊，加上停等紅燈，車輛於綠燈上坡起步...

大甲火燒山 強風助長火葬場旁公墓金紙和雜草延燒迅速

台中市大甲區今天下午發生山區火警，火葬場旁公墓疑燒金錢和雜草，強風助長火勢，延燒範圍廣，消防隊員搶救中，避免再延燒。

影／看了好痛！女騎士自摔5秒翻滾數圈 目擊者驚喊「唉呦」

高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，人車倒地，機車...

影／開高級轎車到林口洗車場行竊 沒啥好偷拿走2包糯米腸

新北市林口區某自助洗車廠19日凌晨遭竊，3個小偷共乘進口轎車抵達，但沒找到什麼值錢物，最後偷走2千餘元零錢、失物招領區的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。