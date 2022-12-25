影／看了好痛！女騎士自摔5秒翻滾數圈 目擊者驚喊「唉呦」

高雄大寮區39歲楊姓女子昨晚騎車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，人車倒地，機車滑行還波及前車，楊女則是在路上翻滾數圈，所幸，送醫後無大礙，詳細事故原因仍待釐清；行經該車的駕駛目擊事發經過，還嚇得大喊「唉呦！」

楊女昨晚6時57分許，騎機車沿大寮區市道188與內坑路直行，疑為閃避左轉車輛，反應不及，機車打滑自摔，倒地的機車隨慣行滑行撞上前方轎車，騎士倒地後則翻滾數圈。

林園警分局大寮分駐所及交通分隊員警獲報後，立即趕往現場處理，摔車的楊女身體雖多處擦傷，但送醫治療，檢查後並無大礙。