影／醉男酒駕疑轉彎失控 撞計程車又波及5輛車

花蓮29歲邱姓男子今天上午8時許行經花蓮市國聯五路與商校街口，疑似轉彎失控，撞上一輛計程車，波及後方停等紅燈車和停在路邊的6輛車，3人輕傷。警方發現邱男值高達0.87已超標，依公共危險罪將邱移送花蓮地檢署偵辦，並釐清肇事原因。

花蓮警分局豐川派出所接獲報案，在花蓮市國聯五路與商校街口有交通事故，警方初步調查，1輛白色汽車由商校街要右轉國聯五路時，疑似轉彎失控，撞擊停等紅燈計程車，並波及後方同樣停等紅燈1輛汽車，因撞擊力過大，計程車往右後方滑行，撞到停放路邊1輛汽車、2輛機車及1輛電動輔助自行車，共有6輛車因這起車禍受損。

消防人員到場檢傷，確認肇事駕駛邱男未受傷，只有計程車司機及乘客2人，共3人輕傷，經送醫診治後幸無大礙。

警方調查，駕駛皆持有合格駕照，肇事駕駛邱男經警方酒測後，其酒測值0.87，已超過法定標準值，將邱男依公共危險罪移送花蓮地檢署偵辦，並調查釐清肇事原因。

花蓮分局呼籲，「開車不喝酒、喝酒不開車」，切勿心存僥倖酒駕上路；警方將會不定時不定點，持續於各酒駕熱區及治安要點強力執法，嚴防酒駕滋事，民眾切勿以身試法，聚會飲宴前可先指定未飲酒人員駕駛，多利用計程車隊及代駕服務，維護交通安全。 花蓮29歲邱姓男子在今天疑似在路口轉彎失控，撞上一輛計程車，波及後方停等紅燈1輛車、後方1輛車及停在路邊的4輛車。圖／警方提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康