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高雄螺絲工廠大火...廠內堆有油料 消防緊急撲滅幸無傷亡
高雄梓官區工維街上一處螺絲工廠，今天上午傳火警，起火建物為1樓挑高鐵皮工廠，廠內燃燒大量油料，消防趕抵現場時，火勢猛烈；經警消出動23車52人前往搶救，火勢於半小時左右撲滅，所幸無人傷亡，疑機械設備不明原因起火釀災，詳細事故原因仍待火調科釐清。
這起火警發生於今天上午8時52分，消防獲報後，出動23車52人前往搶救，火場為工維街上一處挑高鐵皮建物屬螺絲工廠，現場燃燒淬火油，到場時大火從廠內竄出，濃煙直串天際。
經消防布水線灌救，於9時42分火勢控制，現場無人員受傷受困；初步了解，這起火警疑為場內機械設備不明原因起火導致，詳細事故原因，仍待火調科釐清。
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