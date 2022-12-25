「您的包裹地址不正確」 一點擊網址慘了 釣魚簡訊騙資料盜刷

詐騙集團發送手機簡訊以確認包裹寄送地址、申辦貸款等名義，誘使在釣魚網頁填信用卡號後盜刷，還以財力證明等各種理由要求匯款才能借貸。刑事局說，過年前送禮、借貸多，要提高警覺。

新北市一名男子上月收到手機簡訊「恭喜您獲批268,000高額借款額度，詳情請洽專員」，附上LINE ID，他加入LINE申辦貸款，對方自稱銀行客服專員，提供網址以註冊為由要他填寫個人資料及上傳身分證照片。

對方告知成功貸款26萬元，但要匯款1萬元提交「財力證明」，又稱他填寫的銀行帳號有誤，被金管會凍結資金，須繳3萬元「解凍金」證明不是非法貸款，接著稱交10萬元由律師協辦移除可疑帳號，他陸續匯出近19萬元，仍沒借到錢。

台北市一名女子收到簡訊「您的包裹地址不正確，無法送達您指定的地址，請重新提交您的地址」，她點擊短網址跳出假冒中華郵政網站，輸入個資及信用卡號，再輸入銀行傳來的驗證碼，被綁定行動支付盜刷28萬元。