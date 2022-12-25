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影／耶誕夜不平靜 金門雜草火警險波及民宅

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

昨晚耶誕夜不平靜。金門縣金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生火燒埔，東北季風的強勁風力助長火勢，由於火災現場鄰近民宅，一度引起恐慌，總計出動各式消防車5車10人，現場燃燒面積約50平方公尺，無人員傷亡。

金門縣消防局今天表示，救災救護指揮中心昨晚8時52分接獲民眾報案，指稱金湖鎮瓊徑路100號附近，有雜草燃燒情形，指揮中心立即派遣第二大隊金湖、金沙分隊各式消防車共計5車10人前往搶救，第一梯次車組出勤即發現遠方白煙密布，到達現場發現緊鄰上登風味餐廳僅有15公尺，且有延燒之虞，現場指揮官副大隊長董紀瑋立即指揮所屬布線進行搶救，並派遣人員優先防護建築物，阻斷火勢蔓延路徑。

董紀瑋指揮得宜，讓火勢得以迅速獲得控制，但因緊鄰建築物，現場殘火需處理好，現場合計部署3線水線進行搶救，火勢最終在強力水線攻擊下於21時14分受到撲滅，現場燃燒面積約50平方公尺。

消防局第二大隊大隊長陳國瑋呼籲民眾，進行田野燃燒時，應事先申請並備妥滅火器、水車等設備，務必做到人離火熄。金門地區由於冬季，環境相當乾燥易燃，再加上東北季風來襲，發生火警火勢一發不可收拾，不要隨意焚燒雜草及亂丟菸蒂，祭祀完畢務必做到人離火熄，以減少災害事故發生。

金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生雜草火警，消防局出動多輛消防車與多位職義消前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生雜草火警，消防局出動多輛消防車與多位職義消前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生火燒埔，消防局出動多輛消防車前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生火燒埔，消防局出動多輛消防車前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生雜草火警，消防局出動多輛消防車與多位職義消前往灌救。圖／金門消防局提供
金湖鎮瓊徑路100號附近的上登風味餐廳旁，昨晚發生雜草火警，消防局出動多輛消防車與多位職義消前往灌救。圖／金門消防局提供

金門 火災

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